Efeito coronavírus: produtores do Ceasaminas relatam queda de mais de 50% nas vendas

Ao meio-dia desta segunda-feira (23), quando se encerraram as atividades do mercado livre do Ceasaminas - principal centro de abastecimento de hortifrutigranjeiros de BH e Região Metropolitana -. o produtor Evaldo Moreira Andrade voltou com 70% de sua mercadoria para casa.



O comerciante de 48 anos, que há vinte vende ervilha de vagem, berinjela, gengibre e outros produtos do gênero no local, diz que chegou a baixar os preços em 30%. "Mesmo assim, não vendi muita coisa. Hoje foi muito fraco. Estou pensando se compensa vir aqui na semana que vem. Dá medo, sabe?".





“Medo de se expor ao coronavírus ou de levar prejuízo?”, questiona a reportagem. “Das duas coisas”, responde o homem com a voz embargada.





O receio de Evaldo é compartilhado por grande parte dos feirantes do Ceasaminas, onde o Estado de Minas esteve por volta de 11:30. Os feirantes abordados pela reportagem foram unânimes afirmar: as vendas sofreram queda média de 50%. Os preços caíram em proporção similar, mesmo fora do horário da xepa, acompanhando a lei da oferta e procura.





fechamento de bares e restaurantes na capital mineira, medida de enfrentamento à pandemia de COVID-19 estabelecida pelo prefeito Alexandre Kalil na última quarta (18), por meio do O principal motivo atribuído ao mau desempenho das vendas é o, medida de enfrentamento à pandemia deestabelecida pelo prefeito Alexandre Kalil na última quarta (18), por meio do Decreto Nº. 17.297 . Outra observação comum aos cerealistas entrevistados é de que o baque no mercado foi notado a partir desta segunda (22).



Batatas "encalhadas"

“Até sexta-feira, estava tudo normal por aqui. Hoje, é que o movimento caiu. Está vendo aquele caminhão ali? É tudo de batata clone. Uma hora dessas, já estava tudo vendido para dono de restaurante. Eles gostam dela porque é barata e de boa qualidade. Hoje, sobrou isso tudo, eles não vieram”, relata o produtor Claudinei Godoy, apontando para um de seus caminhões. Expositor do Ceasaminas há 11 anos, ele diz que vai terminar a jornada desta segunda com 40% de seu carregamento “encalhado”.





Ele afirma que os supermercados e sacolões - clientes que também compõem um fatia significativa de de sua freguesia, o procuraram em menor número esta manhã. A mercadoria, explica o feirante, dura, aproximadamente, 15 dias. "O que eu não vender nessa semana e na outra, vou ter que jogar fora ou doar. Pelo menos aqui tem o Prodal (Programa de reaproveitamento e distribuição de alimentos do Ceasaminas). Desperdiçada de tudo, a mercadoria não fica, o negócio é o prejuízo. Vamos ver como fica o movimento aqui na quarentena. Vai ver melhora com o tempo", pondera.





No estande de tomate, vegetal significativamente mais perecível que as batatas de Claudinei, o produtor se mostra mais apreensivo. Cinquenta por cento de sua clientela não compareceu hoje ao mercado, o que fez com que ele também baixasse o preço pela metade. “Meu valor normal é R$ 80 a caixa. Tô vendendo a R$ 40. E ainda vou voltar com metade das caixas para trás. Em quatro dias, cinco dias, está tudo perdido. Tenho muito pouco tempo para correr atrás do prejuízo. Se é que eu vou conseguir ”, conta o Márcio Pereira Gonçalves.



Prevenção em baixa

Vendedora de maracujá azedo, Ketlem Lorraine da Silva vendeu apenas 130 das 400 caixas da fruta que costuma vender em dias de semana. “Na verdade, eu gostaria é não estar aqui. Estou com medo do tal coronavírus. Quem dera a nossa atividade aqui não fosse essencial e eu pudesse parar”, diz.



Ela é das poucas no local que usam algum tipo de proteção. No caso, luvas. Além desse cuidado, a jovem diz desinfetar as mãos com álcool em gel com frequência.