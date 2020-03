Doria apela para que fábricas em SP não parem para não haver colapso na produção

O governador de São Paulo, João Doria (PSDB), fez um pedido para que o setor industrial do Estado de São Paulo não interrompa a produção por causa da crise causada pelo novo coronavírus. "Os gestores devem seguir regras de segurança e ampliá-las para garantir saúde dos funcionários", disse Doria. "Pode parecer uma decisão difícil", acrescentou. "Faço um apelo para que os dirigentes tenham cuidado redobrado."



Segundo Doria, "a construção civil também deve continuar operando, com os cuidados devidos".



"Nós não podemos ter um blecaute do setor da construção civil", disse Doria, que destacou as obras em hospitais, pronto socorros e rodovias como essenciais.



O governador também fez um agradecimento ao setor agropecuário. "A agroindústria tem sido resiliente. Toda a cadeia está funcionando", afirmou.