Marfrig diz que trabalhará 'incansavelmente' para manter operações

Em meio às preocupações com os efeitos da crise do novo coronavírus, a Marfrig, uma das maiores empresas de carne bovina do País, divulgou, no sábado, 21, nota informando que continua operando normalmente suas unidades no Brasil, Argentina, Uruguai, Chile e Estados Unidos. "Nossas operações são indispensáveis à segurança alimentar dos brasileiros e de milhões pessoas em mais de 100 países e, por isso, vamos manter nossas unidades em funcionamento durante a crise causada (...) pelo coronavírus."



Na nota, a empresa informa ainda que adotou uma série de medidas para garantir o bem-estar de funcionários, parceiros e fornecedores.



Entre elas, ações de prevenção para colaborar com a conscientização sobre os riscos e formas de transmissão da covid-19 nas unidades com base nos protocolos da Organização Mundial de Saúde (OMS).



"Vamos trabalhar incansavelmente para mantê-las [as fábricas] operando e assim, fazer nossa parte para que não falte carne aos consumidores locais e aos clientes para os quais exportamos", afirma a nota.



O comunicado da Marfrig é divulgado um dia depois que a Justiça do Trabalho de Santa Catarina decidiu pela suspensão das atividades da JBS em Forquilhinha e em Nova Veneza, ambas em Santa Catarina, atendendo ação coletiva de trabalhadores, que alegam risco de contaminação com o novo coronavírus por causa do número elevado de empregados nos turnos das fábricas. A JBS recorreu.