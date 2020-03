CMN autoriza BC a dar empréstimos a instituições garantidos em debêntures

O Banco Central anunciou nesta segunda-feira, 23, por meio de nota, que o Conselho Monetário Nacional (CMN) autorizou o BC a "conceder empréstimos a instituições financeiras garantidos em debêntures adquiridas entre 23 de março e 30 de abril de 2020". Conforme a instituição, "trata-se de uma Linha Temporária Especial de Liquidez (LTEL)".



O BC registrou na nota que "o objetivo da linha é prover liquidez ao mercado secundário de dívida corporativa, fortemente afetado pela recente turbulência verificada nos mercados financeiros internacional e nacional, fruto dos reflexos da propagação do Coronavírus (covid-19)".



"Além das debêntures, o BC manterá, como garantia adicional, os recolhimentos compulsórios do banco no mesmo montante da operação", explicou a instituição. "Com a medida, o BC espera aumentar a liquidez no mercado secundário de dívida privada, minimizando os efeitos da crise sobre o mercado de capitais".



O BC pontuou ainda, por meio da nota, que "a adoção de linhas especiais de liquidez lastreadas em títulos de dívida privada vem sendo um instrumento amplamente usado pelos principais BCs do mundo em reposta à crise provocada pela propagação do Coronavírus (covid-19), dentro de seus arcabouços e competência".