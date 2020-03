Procuradoria recomenda a portuários cancelar assembleia presencial

Autoridades trabalhistas ligadas ao Ministério Público do Trabalho e à Procuradoria Regional do Trabalho no Município de Santos (SP) editaram e publicaram neste domingo, 22, notificação recomendando ao Sindicato dos Trabalhadores de Santos não realizar amanhã, 23, a assembleia que deliberaria sobre o ato de greve da categoria.



A recomendação é para que o Sindicato recorra aos mecanismos "telemáticos" (canais de transmissão de informações à distância) para evitar aglomeração de pessoas neste momento em que as autoridades da saúde trabalham pela restrição de contatos sociais para que não se alimente a propagação do coronavírus.



A assembleia, prevista para ocorrer nesta segunda-feira na frente da sede do Sindicato dos Trabalhadores do Porto de Santos, por mais contraditório que possa parecer, tem por finalidade discutir os efeitos da pandemia da virose provocada pela covid-19 e os riscos de contaminação dos portuários. O ato estava previsto para ter início às 9 horas da manhã.