Funcionários da Embraer ficam afastados até 31 de março

A Embraer informou que seus funcionários ficarão em afastamento temporário remunerado até o dia 31 de março. As atividades essenciais serão mantidas, informou a companhia em decisão tomada neste domingo, 22.



A medida abrange todas as unidades no Brasil, e a companhia avalia a situação nas demais operações fora do País. Os funcionários em home office seguem trabalhando remotamente.



A Embraer disse que deve analisar a situação e, junto com os governos e sindicatos locais, tomar a decisão mais adequada para proteger os funcionários do contágio pelo coronavírus.



"(Vamos) proteger o nosso negócio, de forma que todos sofram o menor impacto possível", disse a fabricante de aviões, que deve informar sobre as novas decisões até o dia 30 de março.