Pacote econômico de US$ 1 trilhão para EUA está 'próximo', diz senador americano

O líder da maioria republicana no Senado americano, Mitch McConnell, afirmou que o Congresso e a Casa Branca estão perto de conseguir um acordo para liberar mais de US$ 1 trilhão em um pacote de resgate econômico para a crise do coronavírus. Segundo McConnell, ambos os lados estão "muito próximos" de uma resolução bipartidária para manter os pagamentos a milhões de trabalhadores afetados pelo problema.



Segundo fontes oficiais, o valor do resgate econômico foi posto em quase US$ 1,4 trilhões e o valor injetado na economia americana ainda pode chegar a US$2 trilhões com outras ações do Federal Reserve (Fed, o banco central americano).



As conversas devem prosseguir hoje com a expectativa de que os quatros líderes congressistas (dois democratas, dois republicanos, da Câmara e do Senado) se reúnam com o secretário do Tesouro, Steven Mnuchin, para tentar chegar a um acordo.



As conversas devem convergir para garantir um pagamento único de US$ 1.200 a trabalhadores, além de subsídios para a folha de pagamento, aumento dos benefícios para os recém desempregados e a proibição de que empresas abertas possam recomprar suas ações com as assistências do governo federal.