Tarcísio diz que ações de logística devem sair segunda-feira

O ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, afirmou, em sua página oficial no Twitter, que se reuniu na tarde deste sábado (21) com 21 secretários estaduais de Transportes, a pedido do presidente Jair Bolsonaro. Segundo o ministro, foram discutidas diversas medidas no âmbito de transportes de cargas e de passageiros em meio ao avanço da pandemia de coronavírus no País, e, na segunda-feira (23), deverão ser anunciadas medidas coordenadas para garantir a logística.



"Essas medidas vão circular no fim de semana para que saiam de comum acordo na segunda-feira, depois de outra reunião com os secretários às 17h, para que a gente feche medidas coordenadas e concatenadas para garantir a logística."



De acordo com o ministro, em vídeo, no âmbito do transporte rodoviário de cargas foram a discutidas a liberação das estradas, e a necessidade de pontos de apoio aos "profissionais do volante", como oficinas, borracharias e restaurantes, assim como a saúde dos motoristas. Em relação ao transporte aéreo, foram debatidas ações para aumentar a vigilância em aeroportos.



Tarcísio também disse que foi bastante debatido o transporte interestadual de passageiros com o objetivo de aliar a necessidade de deslocamento de pessoas com as barreiras sanitárias nesse período. Também falou-se sobre a importância da atividade dos portos, mas com o afastamento dos trabalhadores mais vulneráveis, garantindo uma renda mínima, diz o ministro. Outro ponto discutido foi a proibição de cruzeiros e o estabelecimento de quarentena obrigatória para os tripulantes.



No vídeo, Tarcísio ainda agradeceu aos 21 secretários que participaram da reunião. "Foi uma mensagem importante de união e de superação de diferenças, de mãos dados em direção à vitória dessa crise. O Brasil é um só e unidos vamos ser mais fortes e vamos vencer essa grande batalha."