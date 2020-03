Vale tem dois empregados com coronavírus, em MG e RJ

A Vale informou, em fato relevante divulgado nesta sexta-feira, 20, que confirmou nesta sexta-feira os casos de dois funcionários infectados pelo coronavírus. Os trabalhadores são de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, "passam bem e estão em isolamento domiciliar", de acordo com a companhia.



A Vale afirma ainda que ofereceu ao governo brasileiro a utilização da infraestrutura de logística da companhia para o recebimento de insumos como respiradores mecânicos e kits de testagem para a covid-19.



Além disso, a empresa afirma que criou globalmente em janeiro um grupo de gestão de crise para o coronavírus, está limitando o acesso de visitantes das operações e planejando fornecimento de suprimentos essenciais. As viagens e eventos foram suspensos e o home-office está sendo adotado sempre que possível.