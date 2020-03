Secretário rebate avaliação de que governo tenha subestimado covid-19

O secretário especial de Fazenda do Ministério da Economia, Waldery Rodrigues, negou que o governo tenha subestimado os efeitos econômicos da pandemia de coronavírus. "Nossas previsões estão em linha com o que o mercado apresentou. Trabalhamos com os dados que temos em mão, da forma mais cautelosa possível, e assim continuaremos", afirmou.



Waldery Rodrigues disse ainda que a mudança na meta neste ano é pela situação de calamidade pública causada pela doença. "É diferente das oito vezes que ocorrem no passado", completou.