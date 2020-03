UE afrouxa regras orçamentárias para combater efeitos do coronavírus

A Comissão Europeia decidiu acionar a "cláusula de escape geral" do Pacto de Estabilidade e Crescimento (SGP, na sigla em inglês), como forma de responder aos impactos econômicos do coronavírus. O dispositivo autoriza membros do bloco a descumprirem normas orçamentárias previstas na regulação fiscal.



"Hoje, nós propomos flexibilidade para nossas regras, a qual permite que nossos governos nacionais apoiem a todos - seus sistemas de saúde, funcionários e pessoas tão severamente afetadas pela crise", afirmou a presidente da Comissão, Ursula Von der Leyen.



Em comunicado, o órgão informa que pretende ainda mobilizar o Banco de Investimento Europeu (BEI) para fornecer liquidez de curto prazos a pequenas e médias empresas e direcionar 37 bilhões de euros ao combate à pandemia.