Solução de problemas da Argentina torna-se ainda mais premente, diz FMI

O Fundo Monetário Internacional (FMI) afirma que o coronavírus e seus impactos na economia tornam "ainda mais premente" o enfrentamento dos problemas econômicos da Argentina, já que a doença representa "um impacto significativo na saúde e na economia". Em comunicado, o FMI diz que divulgou nesta sexta-feira, 20, uma nota técnica preparada por sua equipe sobre a sustentabilidade da dívida pública do país, para permitir que se quantifique o quanto de alívio da dívida o país precisa, na visão do Fundo, para restaurar sua sustentabilidade "com alta probabilidade".



A diretora-gerente do FMI, Kristalina Georgieva, aponta na nota que o cuidado com os mais vulneráveis e uma solução para a "situação econômica difícil" do país é uma prioridade para o presidente Alberto Fernández desde que assumiu, o que é exacerbado pelo coronavírus.



O Fundo qualifica a situação da dívida como "complexa", enfatizando que um "alívio de dívida substancial pelos credores privados da Argentina será necessário".



O FMI diz que continua a trabalhar com autoridades argentinas "durante esses tempos difíceis".