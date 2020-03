O Ministério da Economia informou que o secretário do Tesouro Nacional, Mansueto Almeida, está despachando de casa, como a maior parte do órgão, e por isso não participa da coletiva que detalha o Relatório Bimestral de Avaliação de Receitas e Despesas. O órgão descartou que Almeida esteja com coronavírus.