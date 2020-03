Skaf: estamos em guerra contra inimigo desconhecido

O presidente da Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp), Paulo Skaf, avaliou nesta sexta-feira, 20, em videoconferência do presidente Jair Bolsonaro, membros do governo e empresários do setor produtivo, que o cenário do País é de "guerra contra um inimigo desconhecido", numa referência ao novo coronavírus. "Não sabemos a arma para combatê-la", emendou.



Skaf pediu um comando centralizado para o que classificou de "guerra contra a pandemia" da doença. Ele também afirmou que as medidas já anunciadas pelo Ministério da Economia são boas, mas serão insuficientes.



Skaf colocou o setor produtivo à disposição para ajudar o País, com participação de empresários no comitê de crise e planejamento de ações.



"Todas as necessidades que se possa ter de materiais estamos dispostos a ajudar. Empresários podem fazer manutenção de aparelhos respiradores e fornecer máscaras e álcool em gel", afirmou. "Nós queremos ajudar, mas precisamos de agilidade", emendou durante a conferência.