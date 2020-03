ANP publica metas individuais de compra de Cbio; BR Distribuidora lidera

A Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) publicou nesta sexta-feira, 20, no Diário Oficial da União (DOU) as metas individuais compulsórias para compra dos créditos de descarbonização do Renovabio, os chamados Cbios, das distribuidoras de combustíveis do País.



A BR Distribuidora, recém privatizada e maior do mercado, ficará com 27,09% dos créditos, seguida pela Ipiranga, com 19,8% e Raízen, com 17,91%.



As metas de aquisição de Cbios foram estabelecidas pelo Comitê Nacional de Política Energética (CNPE) e são anualmente desdobradas em metas individuais, conforme a participação das empresas no mercado nacional de combustíveis fósseis.