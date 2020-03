McDonald's passa a operar somente por delivery, drive-thru e pedidos para viagem

A Arcos Dourados, que opera a marca McDonald's no Brasil, anunciou que vai fechar o salão de seus restaurantes no Brasil a partir da próxima segunda-feira, 23. A medida visa aumentar a segurança de funcionários e clientes diante da expansão do surto de coronavírus no País.



As mais de mil lojas vão atender exclusivamente via delivery, drive-thru e pedidos para viagem, em algumas situações, inclusive nas lojas de rua. A companhia afirma ainda que está reforçando os protocolos de higiene e limpeza.