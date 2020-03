Anfavea diz que todas as montadoras se preparam para parar produção

A Associação Nacional dos Fabricantes de Veículos Automotores (Anfavea) informou nesta quinta-feira, 19, em nota, que todas as montadoras associadas têm analisado e se preparado para tomar medidas de paralisação das fábricas no Brasil, em função do agravamento da crise gerada pelo novo coronavírus. Cada caso tem sido discutido com os sindicatos de metalúrgicos de cada região.



Antes do comunicado da Anfavea, algumas montadoras já haviam anunciado férias coletivas para os empregados. São os casos de GM, Volkswagen, Mercedes-Benz, Caoa Chery e Ford.



As fábricas da GM terão férias coletivas a partir do dia 30, por duas semanas. A Volkswagen de São Bernardo do Campo também começa no mesmo dia, mas por um período de 10 dias. Todas as unidades da Mercedes-Benz também param a partir do dia 30 e voltam no dia 22 de abril.



As fábricas da Ford no Brasil vão suspender a produção a partir do dia 23 de março até o dia 13 de abril. A fábrica da Caoa Chery, localizada em Jacareí, no interior de São Paulo, vai reduzir gradualmente o ritmo de produção a partir do dia 23, com interrupção total a partir do dia 27 e retorno previsto depois de duas semanas.



Todas as empresas afirmam que podem prorrogar o prazo de férias coletivas, a depender da evolução da crise.