Fed se diz 'encorajado' com aumento em empréstimos

O Federal Reserve (Fed, o banco central americano) celebrou o fato, afirmando estar "encorajado", com o "aumento notável" nos empréstimos na janela de descontos nesta semana. Segundo o BC, isso demonstra a disposição dos bancos para usar a janela de desconto como uma fonte de financiamento para apoiar o fluxo de crédito a pessoas físicas e jurídicas.



O avanço ocorre após mudanças recentes na janela de desconto anunciadas pelo Fed e pela ação de reguladores bancários federais, os quais encorajaram instituições financeiras a usar a janela de desconto. No comunicado anterior, o Fed e outras agências regulatórias federais ressaltavam o papel da janela de desconto.



O Fed diz agora que, ao prover acesso rápido a financiamento, a janela de desconto ajuda as instituições a gerenciar seus riscos de liquidez de modo eficiente e a evitar ações que têm consequências negativas para seus clientes, como a retirada de crédito durante momentos de estresse no mercado. O BC dos EUA saúda o uso contínuo da janela de desconto pelos bancos para ajudá-los a canalizar crédito para as pessoas físicas e jurídicas.



Além disso, o BC lembra em sua nota desta quinta-feira, 19, que publica informação agregada sobre os empréstimos semanalmente ao público.