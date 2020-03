Dólar cai e fecha a R$ 5,10; Bolsa sobe 2,1%

O dólar comercial fechou esta quinta-feira (19) cotado a R$ 5,1041 na venda, uma queda de 1,8%. A cotação da moeda americana frente ao real chegou a variar entre R$ 5,08 e R$ 5,20.





A desaceleração da valorização do dólar pode ser explicada pelo anúncio do Federal Reserve (FED), o banco central americano, de que emprestaria até US$ 60 bilhões, por meio de contratos de swap, para o Banco Central brasileiro. Além disso, a entidade monetária voltou a intervir no mercado de câmbio para evitar mais uma desvalorização do real em meio à crise provocada pela pandemia de coronavírus.O BC leiloou US$ 500 milhões no mercado à vista e ofertou mais US$ 2 bilhões em leilão de linha. O recorde nominal de cotação do dólar permanece sendo a cotação de quarta-feira (18), de R$ 5,19. Em 2020, a moeda americana já se valorizou cerca de 25% frente ao real.