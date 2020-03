CDL questiona PBH sobre desdobramentos do decreto que suspende atividades em centros comerciais

Pandemia do coronavírus fez o movimento em toda a cidade despencar (foto: Gladyston Rodrigues/EM/D.A Press)

(CDL-BH) enviou ao prefeito(PSD), nesta quinta-feira (19), um ofício para entender os desdobramentos do decreto divulgado por ele na noite dessa quarta-feira, que determina a suspensão das atividades, a partir de sexta-feira (20), de shoppings, centros comerciais, feiras, bares, restaurantes e afins . No documento, assinado pelo presidente da entidade, Marcelo de Souza e Silva, a CDL questiona o significado da expressão “centros de comércio”, presente no texto.Segundo o ofício enviado à prefeitura de Belo Horizonte, os varejistas querem saber se ascitadas por Kalil são apenas o conjunto de estabelecimentos localizados em ambientes fechados. Outra dúvida gira em torno da possibilidade dedasque têm suasvoltadas àsda cidade.O documento da CDL pergunta, também, sobre a possibilidade de lojas instaladas em shoppings e galerias fechadas, mas cujas portas de entrada estão voltadas à rua — em que, para entrar, não há a necessidade de percorrer os corredorres —, continuarem funcionando. Em seu decreto, Kalil veta as atividades em locais onde possa haver “”. Por isso, a Câmara dos Dirigentes Lojistas pergunta se os estabelecimentos onde não há muitos cidadãos circulando ao mesmo tempo podem manter as portas abertas.Há questionamentos sobre odospresentes no estoques e, também, a respeito do trabalho desempenhado pelas empresas de telemarketing.

Nessa quarta-feira, a CDL propôs, aos governos federal, estadual e municipal, uma série de medidas para amortizar os efeitos da pandemia do coronavírus no varejo. A ideia da entidade é debater, com Kalil, os impactos do surto da doença.

“Solicitamos o agendamento de uma videoconferência com a Prefeitura para discutir possíveis medidas a serem tomadas pelo Governo Municipal para a redução dos impactos econômicos nas empresas de comércio e serviços da capital, responsáveis por 72% do PIB de Belo Horizonte e que geram mais de 1,4 milhão de empregos na cidade”, diz, em trecho do ofício, Marcelo de Souza e Silva.



Nesta quinta-feira, durante live para tratar de temas ligados à COVID-19, Kalil disse estar atento à situação vivida pelos comerciantes. A intenção do Executivo de Belo Horizonte é anunciar uma série de medidas para auxiliar os empresários durante este momento de crise.



Queda

Nessa quarta, em entrevista ao Estado de Minas, o mandatário da CDL afirmou que o varejo em BH já sente uma queda nas vendas de, aproximadamente, 30%. Setores ligados aos bens duráveis e aos bens não essenciais têm sentido a retração em maior grau.