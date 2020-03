Santander suspende atividades em algumas agências em SP e RJ

O Santander Brasil decidiu suspender as atividades em algumas de suas agências nas regiões metropolitanas de São Paulo e do Rio de Janeiro. Segundo o banco, a medida se deve ao maior número de casos de coronavírus nas duas cidades. No restante do País, o horário de funcionamento das agências será reduzido em duas horas, das 10h às 14h.



O Santander ainda vai adotar o escalonamento de acesso de clientes nas agências, em grupos de 10 a 20 pessoas por vez, conforme o tamanho da unidade. Isso para garantir uma distância mínima de um metro entre todos. As agências também poderão adotar um período exclusivo para atendimento a idosos, das 9h às 10h.



Ontem, o Santander já havia anunciado a antecipação do pagamento do 13º salário para seus funcionários, que será realizado em abril, e a disponibilização de uma linha de crédito para empresas que queiram fazer o mesmo.