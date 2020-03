Trump: Arábia Saudita está numa luta pelo preço do petróleo

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, falou sobre a situação do mercado de petróleo, durante entrevista coletiva na Casa Branca. Segundo ele, a Arábia Saudita "está numa luta pelo preço", o que causou a forte queda recente nos preços do óleo.



Trump não foi conclusivo, mas sugeriu que pode atuar para garantir um maior equilíbrio nesse mercado. "No momento apropriado" eu posso me envolver, afirmou. Além disso, comentou que a Rússia "sofre bastante" com o quadro atual nos preços do petróleo e que a própria Arábia Saudita é prejudicada.