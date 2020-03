Líder do PDT será relator de projeto sobre calamidade pública no Senado

O líder do PDT no Senado, Weverton Rocha (MA), será o relator do decreto de calamidade pública na Casa. O projeto será votado nesta sexta-feira, 20, pelos senadores em uma sessão virtual.



Em nota, o parlamentar afirmou que não haverá oposição ao decreto. Seu parecer será favorável ao pedido do governo, possibilitando a ampliação de gastos para combater impactos do novo coronavírus. "O momento requer a união de todos", afirmou Weverton.



Assim como na Câmara, o projeto será relatado no Senado por um congressista de oposição ao governo Jair Bolsonaro. A escolha foi feita para demonstrar união em torno da crise sanitária e econômica.



Weverton estará presencialmente no Senado. Os demais parlamentares poderão votar pelo celular ou pelo computador. O sistema virtual foi testado nesta quinta pelo vice-presidente do Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG), com Weverton e o líder do governo no Congresso, Eduardo Gomes (MDB-TO).



Anastasia assumiu o comando da Casa durante a quarentena de Davi Alcolumbre (DEM-AP), diagnosticado com coronavírus.