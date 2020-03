Senado agenda sessão remota nesta sexta para votar calamidade pública

(foto: Fotos Públicas)

O Senado agendou para esta sexta-feira, dia 20, às 11 horas, uma sessão remota para votar o decreto de calamidade pública, pedido do governo para ampliar gastos e reduzir impactos do novo coronavírus no País.



Os senadores serão conectados por um sistema virtual desenvolvido para ser usado durante a crise do coronavírus com medidas emergenciais. Os parlamentares poderão votar por celular ou por computador.