BC de Taiwan corta juros pela 1ª vez desde 2016, em reação a coronavírus

O Banco Central de Taiwan reduziu juros nesta quinta-feira pela primeira vez em quase quatro anos, citando a rápida deterioração da perspectiva econômica global e a drástica volatilidade dos mercados financeiros em razão da pandemia de coronavírus.



O BC taiwanês cortou seu juro básico - a de desconto - em 0,25 ponto porcentual, para 1,125%, em sua primeira redução desde junho de 2016.



A autoridade monetária de Taiwan também cortou sua taxa de empréstimos com seguro, de 1,75% a 1,50%, e a equivalente sem seguro, de 3,625% a 3,375%.



Segundo o BC taiwanês, os cortes se tornaram necessários, uma vez que a pandemia afetou as cadeias de suprimento do território, prejudicando seu setor manufatureiro e reduzindo o consumo no setor de serviços. Fonte: Dow Jones Newswires.