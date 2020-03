BC da Suíça mantém juro inalterado, mas amplia intervenção no câmbio

O Banco Central da Suíça (SNB, pela sigla em inglês) decidiu hoje manter sua taxa de depósito em -0,75%, contrariando a tendência de outros BCs, que nas últimas semanas vêm cortando juros em reação ao impacto econômico da pandemia de coronavírus.



A decisão do SNB veio em linha com a expectativa de analistas consultados pelo The Wall Street Journal. A taxa se encontra nesse nível desde janeiro de 2015.



O BC suíço, porém, decidiu elevar o patamar de isenção a partir de 1º de abril, reduzindo assim o fardo da taxa negativa sobre o setor bancário. O fator do patamar subiu de 25 para 30.



O SNB disse ainda que está intervindo com mais intensidade no mercado cambial "para contribuir para a estabilização da situação" e que suas ações são necessárias "para reduzir a atratividade do franco suíço". Fonte: Dow Jones Newswires.