Hotmart compra empresa americana de educação

Dona de uma plataforma que permite a criação e venda de cursos online, a startup mineira Hotmart anunciou a aquisição de uma das maiores plataformas de ensino online dos EUA, a Teachable. Considerada uma das empresas mais inovadoras do mundo pela revista Fast Company, a Teachable será usada como a porta de entrada da Hotmart no mercado americano. Os valores da aquisição não foram revelados.



Fundada em 2011 em Belo Horizonte, a empresa tem escritórios no Brasil, Espanha, México, Colômbia e Holanda, com cerca de 1,4 mil funcionários distribuídos pelo mundo - 500 deles estão no País.



As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.