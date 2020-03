Índice Ifo de sentimento das empresas alemãs sofre maior queda desde 1991

O índice de sentimento das empresas da Alemanha caiu de 96 pontos em fevereiro para 87,7 pontos em março, registrando sua maior queda desde 1991 e atingindo o menor patamar desde agosto de 2009, segundo pesquisa divulgada hoje pelo instituto alemão Ifo. A leitura de fevereiro foi levemente revisada para baixo, de 96,1 pontos originalmente.



"A economia alemã está rapidamente caminhando para a recessão", comentou em nota o presidente do Ifo, Clemens Fuest.



O chamado subíndice de expectativas econômicas do Ifo diminuiu de 93,2 pontos em fevereiro para 82 pontos em março, enquanto o subíndice de condições atuais caiu de 99 para 93,8 pontos no mesmo período.



A pesquisa mensal do Ifo envolve cerca de nove mil empresas dos setores de manufatura, serviços, comércio e construção.