BC da Indonésia reduz juros com perspectiva econômica afetada por coronavírus

O Banco Central da Indonésia decidiu nesta quinta-feira cortar sua taxa básica de juros em 0,25 ponto porcentual, a 4,50%, o menor nível desde abril de 2018, à medida que a pandemia de coronavírus comprometeu a perspectiva econômica do país.



A decisão surpreendeu, um vez que sete de oito economistas consultados pelo The Wall Street Journal previam manutenção da taxa.



Diante dos efeitos do coronavírus, o BC indonésio reduziu sua projeção de crescimento do Produto Interno Bruto (PIB) doméstico em 2020, de uma faixa de 5% a 5,4% para o intervalo de 4,2% a 4,6%.



Para 2021, a instituição prevê recuperação, com a expansão da economia acelerando para 5,2% a 5,6%. Em, 2019, o PIB indonésio cresceu 5%.



O BC indonésio também prometeu garantir liquidez suficiente em rupias no sistema financeiro do país. Fonte: Dow Jones Newswires.