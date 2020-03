BC filipino corta juro básico em 0,50 ponto, a 3,25%, em reação a coronavírus

O Banco Central das Filipinas decidiu cortar sua taxa básica de juros em 0,50 ponto porcentual, a 3,25%, em reação aos efeitos da pandemia de coronavírus, após concluir reunião de política monetária nesta quinta-feira.



O BC filipino também reduziu os juros dos instrumentos overnight para concessão de empréstimos e depósitos, a 3,75% e 2,75%, respectivamente.



Em comunicado, a autoridade monetária das Filipinas cortou suas projeções para a inflação doméstica em 2020, a 2,2%, e também para 2021, a 2,4%, devido à forte queda recente nos preços do petróleo e ao impacto do coronavírus na economia do país. Em fevereiro, o BC filipino previa inflação de 3% este ano e de 2,9% no próximo.