Restaurantes e bares admitem dispensar 50% dos empregados

Com o crescente isolamento social imposto pela pandemia de coronavírus, os donos de bares e restaurantes preveem demitir até 50% dos empregados nos próximos dias. Na Grande Belo Horizonte, região na qual as empresas do setor mantêm cerca de 120 mil trabalhadores, os desligamentos podem afetar 60 mil pessoas nos próximos 30 ou 40 dias.

A previsão é do presidente da seção de Minas Gerais da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel-MG), Ricardo Rodrigues. Segundo o dirigente, os comerciantes já estão demitindo funcionários por causa da redução de demanda provocada pelo avanço do novo coronavírus e as recomendações de isolamento social. Decreto do prefeito Alexandre Kalil determina o fechamento de diversos negócios da área de entretenimento, inclusive bares e restaurantes, a partir de amanhã por tempo indeterminado.

Rodrigues explica que o isolamento social adotado para evitar a propagação do vírus é especialmente prejudicial para os bares e restaurantes, uma vez que a maior parte das empresas do segmento é de pequeno porte. “Se o governo não ajudar, as empresas não vão aguentar essa redução de movimento, que chega a 90%”, afirma.

Por isso, o presidente da Abrasel-MG entrou em contato com o governo estadual para tentar negociar algum alívio nas contas de água e luz, por meio da Companhia de Saneamento de Minas Gerais (Copasa) e a Companhia Energética de Minas Gerais (Cemig), respectivamente. Além disso, Rodrigues afirma que tenta avaliar o que pode ser feito em relação ao Simples estadual, sistema de tributação facilitada.

Em meio à crise, a recomendação da Abrasel-MG aos bares e restaurantes é apostar nos pedidos por delivery, que devem apresentar aumento de demanda nas próximas semanas. “Estamos recomendando todos os cuidados com a parte de saúde. Temos de implementar a reclusão social, não tem jeito”, diz Ricardo Rodrigues.

Nacionalmente, a previsão de cortes no setor também é de 50% da força de trabalho. Dos 6 milhões que trabalham em bares e restaurantes em todo o Brasil, 3 milhões devem perder os empregos nos próximos 30 ou 40 dias, de acordo com projeções do presidente da Abrasel, Paulo Solmucci. Segundo ele, o faturamento das empresas do setor praticamente caiu a zero nos últimos dias e os empresários não teriam recursos para cobrir as folhas de pagamento.

De acordo com a Abrasel, o faturamento dos bares e restaurantes já diminuiu entre 30% e 70% em relação ao normal com a queda de movimento provocada pela pandemia. O presidente da associação afirma que participou de reunião com o presidente Jair Bolsonaro, na qual pediu estímulos fiscais.

Para Solmucci, a solução para evitar a quebradeira seria o Estado ajudar a pagar os salários ou ativar o seguro-desemprego dos trabalhadores. “Não dá para o Estado continuar achando que o mercado vai se ajustar. Agora tem que ter a mão forte do Estado para salvar o pequeno empresário do Brasil”, afirma o presidente da Abrasel.

Na expectativa O pessimismo do setor de bares e restaurantes ainda não é totalmente compartilhado pelo comércio. Até ontem, o Sindicato dos Comerciários de Belo Horizonte e Região não havia sido informado de nenhuma demissão por causa da redução de demanda devido ao coronavírus. Porém, o presidente do sindicato, José Cloves Rodrigues, afirma que há risco de demissões em pouco tempo. “Com uma queda de movimento de até 40%, o comerciante precisa fazer alguma coisa. Ou vai fechar ou vai demitir”, diz.

Para garantir os empregos, o presidente do sindicato dos comerciários da capital afirma que está conversando com os representantes patronais. “Estamos vendo a possibilidade de férias coletivas ou alguma outra medida. A saúde é importante, mas o emprego também”, afirma José Cloves Rodrigues.

A Associação dos Lojistas de Shopping Centers de Minas Gerais (AloShopping-MG) também ainda não registrou nenhuma demissão desde o início da crise de coronavírus, mas vê as demissões como inevitáveis se a situação piorar. “A queda das vendas já chegam a 70%. Os lojistas já não aguentam redução de 50%. Nunca houve algo assim. Mas não há previsão de demissão imediata”, afirma o superintendente da associação, Alexandre França.

Segundo o dirigente, os sindicatos e demais representantes do comércio estão em negociação para evitar os desligamentos. “Estamos avaliando uma série de medidas para aliviar os comerciantes e evitar as demissões”, afirma França. Ele defende que os shoppings contribuam, isentando os lojistas dos alugueis nesse período. “É provável que os shoppings fechem. Mais de 30 dias de shopping fechado é insustentável para o lojista. A situação é gravíssima”, conclui França.

A Câmara de Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL/BH), afirma que não houve demissões em nenhum setor do comércio da capital, já que os efeitos da pandemia ainda são recentes. Já as assessorias de imprensa dos shoppings BH Shopping, Diamond Mall, Pátio Savassi, Del Rey e Estação BH afirmaram que não receberam nenhuma informação de desligamento de funcionários até o momento.





“Tente negociar”





Caso esteja receoso de que pode ser demitido, o que o funcionário pode fazer? A recomendação da advogada especializada em direito trabalhista Cláudia Fernandes é que ele converse com o patrão. “Chegue ao empregador e faça uma proposta alternativa, como sair de férias, tirar licença não remunerada, redução ou parcelamento temporário do salário”, diz a advogada.Devido à possível natureza temporária da crise, a advogada acredita que os empregadores devem dispensar apenas os funcionários que não considerem essenciais. “Dispensar é caro e ninguém quer demitir um bom funcionário”. Porém, no caso da demissão, Cláudia Fernandes destaca que é necessário que o trabalhador garanta que vai receber o termo de rescisão de contrato e a baixa na carteira para ter direito ao fundo

Lojistas já veem queda de 30%









O presidente da Câmara dos Dirigentes Lojistas de Belo Horizonte (CDL-BH), Marcelo de Souza e Silva, estimou ontem queda de 30% do movimento do comércio da capital devido aos efeitos da pandemia do novo coronavírus. A retração é sentida, especialmente, nos setores ligados aos bens duráveis, como móveis e carros, e aos bens não essenciais. Por outro lado, áreas relacionadas ao vestuário têm sentido menos o momento de crise.

Na visão da CDL, a negociação com os fornecedores e prestadores de serviços da cadeia produtiva do comércio é essencial. “Estamos orientando os empresários para que negociem com seus fornecedores uma dilatação dos prazos de pagamento e retenham a entrega de produtos que ainda não saíram das fábricas. É preciso, também, mostrar a queda no movimento, para reduzir ou parcelar o valor dos aluguéis, facilitando os pagamentos deste e do próximo mês”, explica Marcelo Silva.

A CDL anunciou, na terça-feira ter solicitado aos governos municipal, estadual e federal uma série de medidas que julga adequada para amenizar os efeitos da COVID-19 no comércio de BH. A entidade pede parcelamento de impostos cobrados pela prefeitura e, também, pelo estado.

Foi apresentada ainda a proposta de quitação parcelada em até seis meses dos valores referentes ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS) aos quais os trabalhadores têm direito. A CDL-BH pediu a edição de Medida Provisória para possibilitar a concessão de férias coletivas sem a necessidade de que as empresas comuniquem a medida ao Ministério do Trabalho.

“Pedimos aos governos que tomem atitudes para minimizar os prejuízos que o comércio está sofrendo e que, mais à frente, vai sofrer ainda mais”, diz o presidente da CDL-BH. Segundo ele, a entidade está atenta aos protocolos de prevenção informados pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e atua para conscientizar os lojistas sobre a importância do combate ao vírus. “Estamos trabalhando para que as empresas possam liberar os funcionários que fazem parte dos grupos de risco”, diz Marcelo de Souza e Silva.





Retração nacional Encomendado pela operadora de cartões de crédito Cielo, estudo aponta, em comparação ao mesmo período do mês anterior, declínio de 6% no faturamento do varejo nacional durante a segunda semana deste mês. Na primeira semana deste mês, as vendas caíram 3,8% em relação aos primeiros dias de fevereiro. Apenas em São Paulo, levando em conta a análise da comercialização nas segundas semanas de fevereiro e março, houve queda de 8,2%. Quando a comparação é restrita ao início dos dois meses, a retração foi de 0,4%.













Bolsa de volta à queda





O índice Ibovespa, principal indicador da bolsa de valores brasileira (a B3), fechou ontem com nova queda de 10,35%, aos 66.894 pontos. Com isso, a bolsa voltou ao mesmo patamar de julho de 2017. Em meio à tensão dos investidores com a pandemia do novo coronavírus, o dia foi marcado por mais um “circuit breaker”, que paralisou as negociações pela sexta vez em 10 dias. O mecanismo foi acionado uma vez, quando o Ibovespa registrou queda de mais de 10%, paralisando o mercado por 30 minutos.

A trava que protege os papéis da desvalorização quase precisou ser acionada novamente, enquanto o índice perdia 14,79%. A medida é aplicada uma segunda vez quando as perdas somam 15%. Na máxima do dia, o Ibovespa chegou a 74.576,38 pontos, ante 63.546,74 pontos no ponto mínimo das negociações no pregão.

Enquanto isso, o dólar comercial fechou a sessão de ontem cotado a R$ 5,1976 na venda, com valorização de 3,9%. Esse valor representa um novo recorde nominal - que não considera a inflação - de cotação da moeda norte-americana desde o Plano Real, adotada em julho de 1994. (FQ)