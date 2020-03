BC corta juros para 3,75%

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central decidiu, por unanimidade, reduzir a Selic (a taxa básica da economia) de 4,25% para 3,75% ao ano. Este é o sexto corte consecutivo da taxa no atual ciclo, após período de 16 meses de estabilidade. Com isso, a Selic está agora em um novo piso da série histórica do Copom, iniciada em junho de 1996. Desde o início do atual ciclo, o Copom havia aplicado quatro reduções de 0,5 ponto percentual e uma de 0,25 ponto porcentual, na reunião passada. Agora, voltou a cortar em 0,5 ponto percentual. A decisão frustrou a expectativa de quem esperava um corte mais agressivo, a exemplo do praticado pelo Federal Reserve (Fed – Banco Central dos Estados Unidos), que cortou a taxa básica em 1 ponto percentual para um intervalo entre 0% e 0,25%. Mas foi vista como equilibrada por economistas.





“Considerando o cenário básico, o balanço de riscos e o amplo conjunto de informações disponíveis, o Copom decidiu, por unanimidade, reduzir a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual, para 3,75% a.a. O Comitê entende que essa decisão reflete seu cenário básico e um balanço de riscos de variância maior do que a usual para a inflação prospectiva e é compatível com a convergência da inflação para a meta no horizonte relevante, que inclui o ano-calendário 2020 e, principalmente, de 2021”, diz o Copom na ata da reunião que terminou ontem.





Com a decisão de ontem, a Selic está no menor nível desde o início da série histórica do Banco Central, em 1986. De outubro de 2012 a abril de 2013, a taxa foi mantida em 7,25% ao ano e passou a ser reajustada gradualmente até alcançar 14,25% ao ano em julho de 2015. Em outubro de 2016, o Copom voltou a reduzir os juros básicos da economia até que a taxa chegasse a 6,5% ao ano em março de 2018, só voltando a ser reduzida em julho de 2019.Crédito mais barato. A redução da taxa Selic estimula a economia porque juros menores barateiam o crédito e incentivam a produção e o consumo em um cenário de baixa atividade econômica.





Para o economista-chefe da Associação Nacional das Instituições de Crédito, Financiamento e Investimento(Acrefi), Nicola Tingas, o BC tomou uma decisão equilibrada e usou critérios técnicos ao apontar riscos na área fiscal. “O momento é desafiador e o BC apontou o risco de haver uma demanda maior por juros mais altos lá na frente, então, a decisão está de bom tamanho, foi dentro do possível, equilibrada e com critério técnico”, afirmou Tingas.





A Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais (Fiemg) recebeu com frustração a decisão do Copom. “A economia brasileira ainda opera com elevada ociosidade e não há fatores que ameacem o cumprimento da meta de inflação”, disse a entidade em nota distribuída ontem. “Os efeitos da disseminação do coronavírus já se fazem sentir pelo país, com destaque para a região sudeste, por meio da suspensão de diversas atividades. Essa realidade levará à queda da atividade econômica e ao aumento dos desafios das empresas, das famílias e dos governos por período de tempo imprevisível”, concluiu o texto.





“Diante do nocivo cenário econômico global edificado pela pandemia da COVID- 19, a redução da Selic em 0,5% é importante para dar mais tração para o crescimento da economia brasileira. A eventual ampliação da oferta crédito com juros menos dispendiosos ajudará as empresas neste momento de turbulência. Porque facilitará a captação de recursos para o investimento em capital de giro. Este fator reduzir o impacto negativo da crise mundial sobre o mercado de trabalho interno”, avaliou o presidente da Associação Comercial de Minas (AC Minas), Aguinaldo Diniz Filho.