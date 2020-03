Waldery: mercado tem previsões para PIB entre 0,5% e zero

O secretário especial de Fazenda, Waldery Rodrigues, disse que a nova projeção do governo para o crescimento do PIB ficará "bem abaixo" de 2,1%, estimativa divulgada na última sexta-feira, 13.



Segundo ele, o novo número, que será anunciado na próxima sexta-feira, 20, estará "em linha com o mercado". "O mercado tem previsões para PIB entre 0,5% e zero, e nossos números refletem isso", reconheceu Waldery.



Ainda na semana passada, o governo admitiu que os 2,1% projetados para o PIB de 2020 não consideravam a queda do preço do petróleo nos mercados internacionais e a desvalorização do real frente ao dólar, que se acentuaram dias antes da divulgação.