Bolsa cai 10,35% depois de mais uma paralisação; dólar fecha a R$ 5,19

O índice, principal dabrasileira (B3) fechou esta quarta-feira (18) com queda de, aos. Com isso, a bolsa voltou ao mesmo patamar de julho de 2017.

Em meio à tensão dos investidores com a pandemia do, o dia foi marcado por mais um “”, que paralisou as negociações pela sexta vez em 10 dias. O mecanismo foi acionado uma vez, quando o Ibovespa registrou queda de mais de 10%, paralisando o mercado por 30 minutos.

O mecanismo quase precisou ser acionado novamente, enquanto o índice variava negativamente 14,79%. A medida é aplicada uma segunda vez quando as perdas somam 15%. Na máxima do dia, o Ibovespa chegou a 74.576,38 pontos, contra 63.546,74 de mínima.





Enquanto isso, o dólar comercial fechou o pregão desta quarta-feira cotado a R$ 5,1976 na venda e alta de 3,9%. Esse valor representa um novo recorde nominal - que não considera a inflação - de cotação da moeda americana desde o Plano Real.

