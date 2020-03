Apas: Movimento em supermercados cresce 34,4% no dia 17, ante o dia 18/02

Segundo dados da Associação Paulista de Supermercados (Apas), o movimento nas lojas localizadas no Estado de São Paulo aumentou 34,4% ontem (17), em relação ao dia 18 de fevereiro, também uma terça-feira.



Segundo a entidade, esse aumento reflete em parte troca nos locais de consumo, por conta das jornadas de trabalho em casa (home office), com mais refeições em casa do que em restaurantes. A nota cita ainda o fechamento de escolas e creches, com as crianças também se alimentando em casa, e antecipação de compra.



O presidente da Apas, Ronaldo dos Santos, afirma que a associação tem monitorado diariamente o comportamento de toda a cadeira produtiva, e que as indústrias estão cumprindo os pedidos feitos pelo varejo. "Pode haver falta pontual de alguns produtos em função do tempo de reposição, quando o supermercado, por exemplo, trabalha com estoques ajustados ao movimento rotineiro", disse.



A Apas enviou uma cartilha de recomendações para os supermercados, e nela, a entidade afirma que neste momento não é necessário adotar qualquer tipo de restrição ao número de unidades compradas por pessoa.