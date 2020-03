Trump: invocarei 'Lei de Defesa da Produção' contra coronavírus

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou que está invocando a "Lei de Defesa da Produção", que obriga empresas de materiais médicos, como máscaras de proteção e respiradores, a produzir de acordo com as necessidades do governo.



Em entrevista coletiva na Casa Branca, Trump disse que há dois navios nas costas oeste e leste do país, um deles próximo a Nova York, que vão atuar como hospitais para tratamento de casos de coronavírus.



"As Forças Armadas estão prontas para agir pelo país contra o coronavírus", reforçou Trump.



O presidente americano também disse que o país já está desenvolvendo uma vacina contra o coronavírus em Washington, e que a agência que fiscaliza os medicamentos e alimentos dos Estados Unidos, o FDA (Food And Drug Administration), está em constante contato com empresas farmacêuticas e há "grande avanço" em remédios para agir contra o vírus.



Trump informou que todos os despejos de moradores que deixarem de pagar parcelas de sua hipoteca estão cancelados e que o Departamento de Habitação do país vai adiar prestações para quem não conseguir cumprir com pagamentos devido a crise do coronavírus.