Trump: até agora, China não pediu nenhuma suspensão tarifária

O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou em coletiva de imprensa que, até o momento, o governo da China não pediu nenhuma suspensão tarifária para o país devido ao impacto do coronavírus.



Trump tentou evitar responder perguntas sobre o país asiático durante a coletiva de imprensa em que voltou a chamar a covid-19 de "vírus da China". Questionado se não achava o tratamento preconceituoso, Trump disse que "a China tentou dizer que o coronavírus foi causado por soldados americanos. Isso não pode acontecer enquanto eu for presidente", respondeu Trump. "O vírus veio da China, é o que sabemos", cutucou.



Sobre o pacote de ajuda econômica para empresas e trabalhadores afetados pela crise da covid-19, o presidente americano disse que todo o setor de turismo, principalmente as empresas aéreas, cruzeiros e hotéis, terão prioridade no auxílio.



Na área da saúde, foram anunciados cancelamentos de todas as cirurgias eletivas e consultas não emergenciais. Trump reforçou que todos devem permanecer em casa, incluindo os jovens, porque ainda não se sabe como o vírus se comporta.