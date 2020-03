GM dá férias coletivas a funcionários do Brasil a partir do dia 30

A GM dará férias coletivas aos funcionários do Brasil a partir do dia 30 de março, informou a assessoria de imprensa da montadora. Questionada, a empresa não informou se a medida é por tempo indeterminado ou não. A montadora tem quatro fábricas no Brasil: em São Caetano do Sul (SP), São José dos Campos (SP), Gravataí (RS) e Joinville (SC).



A empresa afirma que a decisão tem o objetivo de ajustar a produção à demanda.



A medida é tomada enquanto a pandemia do coronavírus restringe a circulação de pessoas nas ruas e paralisa diversos negócios, reduzindo a atividade econômica.



Quem também pretende dar férias coletivas a partir do dia 30 de março é a Volkswagen.



Em informação divulgada pelo jornal O Estado de S. Paulo na segunda-feira, a empresa protocolou no Sindicato dos Metalúrgicos do ABC a intenção de dar férias coletivas por 10 dias na fábrica de São Bernardo do Campo.

Consultada nesta quarta, a empresa informou que a situação continua a mesma.