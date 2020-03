Bailey diz que BoE está aberto a mais medidas de crédito, segundo mídia britânica

O recém-empossado presidente do Banco da Inglaterra (BoE, pela sigla em inglês), Andrew Bailey, disse nesta quarta-feira que a instituição está aberta a adotar mais medidas para estimular a concessão de empréstimos, depois que os desafios impostos ao Reino Unido pelo novo coronavírus se agravaram, principalmente para grandes empresas, desde que o BC inglês cortou juros na última semana, segundo a mídia britânica.



Bailey disse ainda que lhe chamou atenção hoje a queda da libra esterlina para menos de US$ 1,90 e que o BoE discutirá o assunto quando voltar a se reunir.



Mais cedo, a libra chegou a ser negociada a US$ 1,1827, atingindo seu menor patamar desde 1985.