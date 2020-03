Hypera fecha acordo US$ 161 mi para venda à Eurofarma de produtos na AL

A Hypera informou que celebrou acordo com o laboratório Eurofarma para a venda de um seleto portfólio de 12 medicamentos isentos e de prescrição na Argentina, Colômbia, Equador, México, Panamá e Peru por US$ 161 milhões.



Em fato relevante divulgado nesta quarta-feira, 18, a Hypera acrescentou que a operação está sujeita à condições precedentes, o que inclui o acordo fechado com a Takeda. No início do mês, a empresa fechou contrato de US$ 825 milhões para adquirir um portfólio de produtos com a companhia japonesa, que inclui remédios como Neosaldina e Dramin.



"A operação está alinhada com a estratégia da companhia de focar no mercado farmacêutico brasileiro", diz o comunicado da Hypera, que não detalha a lista dos medicamentos que serão transferidos à Eurofarma na América Latina.