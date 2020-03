Pandemia derruba Salões do Automóvel em todo o mundo

O Salão do Automóvel de Detroit, previsto para junho, também poderá ter a data alterada (foto: Timothy A. Clary/AFP)



A pandemia do coronavírus também vem deixando sua marca no universo automotivo. A primeira “vítima” da doença foi o Salão de Pequim 2020, que seria realizado entre 21 e 30 de abril, e acabou sendo adiado, ainda sem uma nova data estabelecida. Além de garantir a segurança do público, a medida se deu porque a própria indústria automotiva chinesa se viu obrigada a paralisar a produção. A suspensão temporária das atividades de alguns fabricantes e fornecedores afetou até mesmo a produção em outros países.

A China é o maior mercado de automóveis do mundo. Diferentemente do estereótipo de que o país só fabrica carros de baixa qualidade, a China também produz veículos sofisticados. Porém, são os projetos voltados para mercados emergentes que acabaram tornando as mostras automotivas chinesas vitrines cada vez mais importantes para o Brasil, com a estreia de modelos que acabarão sendo lançados por aqui.

O tradicional Salão de Genebra, cuja 90ª edição seria realizada entre 5 e 15 de março na cidade suíça, acabou sendo cancelado. Devido à disseminação mundial do coronavírus, o governo daquele país proibiu a realização de qualquer evento que reunisse mais de mil pessoas, sendo que a previsão de seus realizadores era de 600 mil visitantes ao longo de todos os dias. No lugar de vistosos estandes, repletos de máquinas lustradas e modelos charmosas, a fria transmissão via web dos principais lançamentos que seriam apresentados à imprensa e ao público durante o evento.





CARRO DO ANO De um ponto de vista bastante positivo, a não realização da mostra acabou por torná-la o primeiro salão do automóvel virtual da história. Houve até a costumeira eleição do Carro do Ano da Europa, premiação que foi concedida ao novo Peugeot 208. Calcula-se que, com o cancelamento da mostra, o país deixou de arrecadar de 200 milhões a 250 milhões de francos suíços, algo em torno de R$ 1,30 bilhão em livre conversão pelo câmbio de ontem. Devido à causa do cancelamento, as 160 marcas que iriam expor seus produtos no evento ficaram isentas das responsabilidades contratuais, mas ainda amargaram prejuízos. A organização da mostra automotiva garantiu que os ingressos vendidos antecipadamente seriam ressarcidos.

Previsto para o período de 10 a 19 de agosto, o Salão de Nova York também foi remarcado. Segundo a organização do evento, o adiamento se deu para tentar conter a propagação do coronavírus dentro dos Estados Unidos. Até o momento, a nova data para a mostra automotiva é entre 28 de agosto e 6 de setembro.

Ainda não se sabe se a ameaça da doença afetará o Salão de Detroit, marcado para o período entre 13 e 20 de junho. Trata-se da mais tradicional mostra automotiva daquele país, que, justamente em 2020, mudou seu período de um histórico e congelante janeiro para um agradável fim de primavera no hemisfério norte.