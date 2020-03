Moody's rebaixa rating de Azul e Latam para Ba3; nota da Gol entra em revisão

A Moody's rebaixou o rating da Azul e da Latam de B1 para Ba3 em razão da "rápida e crescente disseminação do surto de coronavírus". Já o rating da Gol entrou em revisão para um possível rebaixamento.



"O setor de transporte aéreo de passageiros tem sido um dos setores mais afetados, dada a sua exposição a restrições de viagens e sensibilidade à demanda e sentimento do consumidor", afirma. A nível macro, a Moody's destaca a queda do preço do petróleo e dos preços dos ativos, que criam um choque de crédito. As ações da Azul caíram 73% desde 26 de fevereiro, enquanto a Gol registrou recuo de 77%.



De acordo com a agência, as três companhias aéreas devem ter redução de tráfego de 70% em seus voos no segundo trimestre, enquanto o recuo anual deve ser de 30%, "com cancelamentos de voo parciais ou completos e aeronaves com todas as regiões afetadas globalmente".



No caso da Latam, a agência pontua os riscos de câmbio atrelados ao peso chileno, que, somado ao real, representa 40% da receita da empresa. Já a Azul também estaria exposta à desvalorização do real, que representa 80% do capital da companhia. As duas companhias, assim como a Gol, teriam liquidez "adequada", com caixa e investimentos de curto prazo suficientes para cobrir os vencimentos de dívida de curto prazo.



A agência destaca ainda as perspectivas de auxílio governamental às companhias, "embora ainda não exista nada concreto", com linhas de crédito de longo prazo e linhas de capital de giro fornecidas por bancos públicos, além de incentivos fiscais.