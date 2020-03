Abimaq: Reuniões com sindicatos são adiadas para quinta-feira

As reuniões entre representantes do Sindimaq, sindicato patronal da indústria de máquinas e equipamentos, e do Sinaees-SP, da indústria de eletroeletrônicos, com líderes das centrais CUT e Força Sindical, foram adiadas da tarde de quarta-feira, 18, para a tarde de quinta, 19, informou nesta terça-feira, 17, o presidente-executivo da Abimaq, José Velloso.



As reuniões têm o objetivo de abrir discussões sobre a possibilidade de adotar férias coletivas e fazer suspensões de contratos de trabalho (lay-offs) para enfrentar a crise econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, como disse Velloso ao Estadão/Broadcast, em nota publicada mais cedo.



Velloso, que cobra mais medidas de mitigação da crise pelo governo federal, com foco na manutenção de empregos, crê que indústrias e sindicatos terão que chegar a acordo sobre férias coletivas e "lay-offs" ainda este mês.



As reuniões foram adiadas porque um dos negociadores representantes dos empregadores teve um problema particular.