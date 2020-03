Bolsonaro confirma indicação do contra-almirante Rodolfo Saboia para ANP

O presidente Jair Bolsonaro encaminhou ao Senado a indicação do contra-almirante Rodolfo Henrique de Saboia para exercer o cargo de diretor-geral da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP).



O Broadcast, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado, já havia antecipado mais cedo que Saboia era o escolhido para a vaga decorrente da renúncia de Décio Oddone do cargo. A mensagem com a indicação do nome de Saboia para o cargo está publicada em edição extra do Diário Oficial da União que circula nesta terça-feira.