Arábia Saudita convoca reunião virtual do G20 na próxima semana

Na presidência rotativa do G20, a Arábia Saudita anunciou em comunicado nesta terça-feira, 17, que convocou os países do G20 a realizar uma reunião virtual extraordinária na próxima semana para tratar da resposta coordenada à pandemia de coronavírus "e suas implicações humanas e econômicas".



A nota informa que o grupo pretende agir, junto com organizações internacionais, de todo modo necessário para aliviar o impacto da doença. "Os líderes do G20 tratarão de uma série coordenada de políticas para proteger as pessoas e salvaguardar a economia global", diz o texto, que não informa uma data exata para a videoconferência.