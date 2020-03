Maia sugere que governo remaneje recursos do Orçamento para a Saúde

O presidente da Câmara, Rodrigo Maia (DEM-RJ), sugeriu que o governo pode remanejar recursos dentro do próprio Orçamento para destinar mais verbas para a área da saúde. "O governo tem o Orçamento aberto. Quem encaminhou proposta do fundo eleitoral foi o próprio presidente. Se ele quiser utilizar os recursos, ele pode", disse Maia. "Pode utilizar recursos do cartão corporativo, da Secom, aqueles que não estão vinculados à utilidade publica", afirmou.



Para o deputado, o País vai precisar injetar muito mais recurso na área da saúde do que o previsto.



"Vai ser tão maior do que vocês estão imaginando, até pelo que estamos vendo em outros países", disse Maia.