CCJ adia sessão que faria com leitura de parecer de PEC emergencial

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) adiou a sessão que realizaria na quarta-feira, 18, para ler o parecer da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) Emergencial, um dos textos do pacote do ministro da Economia, Paulo Guedes.



O colegiado vai realizar a sessão de forma virtual na quarta-feira da semana que vem, dia 25, para ler o relatório.



Poderá haver um pedido de vista - mais tempo para análise, disse a presidente da CCJ, Simone Tebet (MDB-MS), ao Broadcast Político, sistema de notícias em tempo real do Grupo Estado.



Com isso, o calendário fica adiado em pelo menos uma semana.



A votação ficará para 1º de março.



O cronograma foi ajustado após o Senado adotar o sistema remoto de votações para combater a disseminação do novo coronavírus, enfatizou nesta terça-feira, 17, o vice-presidente do Senado, Antonio Anastasia (PSD-MG).