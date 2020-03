BC: entrevistas coletivas sobre notas estatísticas de março estão suspensas

O Banco Central (BC) anunciou nesta terça-feira, 17, que as entrevistas coletivas sobre as notas estatísticas em março estão suspensas, como uma medida para evitar o risco de propagação do novo coronavírus.



O Departamento de Estatísticas do BC divulga mensalmente três notas econômico-financeiras com dados do setor externo (25/3), monetários e de crédito (27/3), e fiscais (31/3).



De acordo com o BC, nos dias de divulgação das notas, a imprensa poderá encaminhar perguntas para autoridade monetária às 11 horas. As respostas serão encaminhadas em bloco para os jornalistas.



Já os comentários, estimativas e a divulgação das informações parciais sobre cada um dos temas - normalmente feitos durante apresentação no começo das entrevistas - serão incorporados ao texto das notas.



Segundo o BC, ainda não há mudança na coletiva do Relatório Trimestral de Inflação (RTI) marcada para o dia 26 de março, que conta com a participação do presidente da autoridade monetária, Roberto Campos Neto.