Termina a reunião de Análise de Mercado do Copom

Terminou às 13h26 (de Brasília) a reunião de Análise de Mercado do Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central. O encontro havia começado às 10h05. Participaram o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e os diretores da instituição. À tarde, ocorre a reunião de Análise de Conjuntura, também no âmbito do Copom.



Na quarta-feira, 18, eles têm mais uma rodada de discussões antes de decidirem o novo patamar da Selic (a taxa básica de juros), atualmente em 4,25% ao ano.



A expectativa do mercado é de que a Selic passe por um novo corte nessa semana, no que será a sexta redução consecutiva no atual ciclo de baixa da taxa básica. Os agentes, no entanto, seguem divididos sobre a magnitude do próximo movimento do BC.



Das 26 instituições consultadas na segunda-feira, 16, pelo Projeções Broadcast, 16 estimaram corte de 0,5 ponto porcentual na taxa básica de juros, o que levaria a taxa a 3,75% imediatamente.



Outras cinco estimaram corte de 1,0 ponto porcentual, enquanto duas projetaram queda de 0,75 pp e outras três, de apenas 0,25 pp - nenhuma casa esperava manutenção da Selic nos atuais 4,25%.