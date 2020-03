Não há risco de desabastecimento no País, diz associação da indústria de alimento

A Associação Brasileira da Indústria de Alimentos (Abia) informou nesta terça-feira, 17, em nota, que a logística de abastecimento segue dentro da normalidade, assim como os estoques, e não há nenhum risco imediato de falta de alimentos no País. "De acordo com a Abras (Associação Brasileira de Supermercados), os supermercados estão preparados, inclusive, para aumentar o abastecimento, caso seja necessário, como já ocorre em datas sazonais."



A associação da indústria acrescentou ter criado um comitê de crise em parceria com a Abras e a Associação Paulista de Supermercados (Apas) para acompanhar diariamente a situação do abastecimento de alimentos no País.



"O monitoramento está sendo feito diariamente por videoconferência entre representantes das associações, para atualizações sobre a situação nos pontos de vendas de alimentos (mercados, supermercados e hipermercados), com o objetivo de minimizar os impactos, dar mais agilidade na identificação de possíveis problemas e no encaminhamento de soluções", disse a Abia.